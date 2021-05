di Lino Vuotto

“Vediamo che c’è una progressione settimana per settimana nelle prenotazioni e questo è un dato incoraggiante. Chiaramente non parliamo dei numeri del 2019, ma il mercato si sta muovendo e i tassi di riempimento ricominciano a salire”.

Renato Scaffidi, country manager di Air Europa, lancia segnali di ottimismo in vista dell’estate. Il mercato italiano sembra tenere e rimane il secondo per importanza dopo quello spagnolo. “Già dalla metà di maggio abbiamo aumentato in qualche caso le frequenze da Roma e Milano – prosegue – e da luglio torneremo stabilmente sulla doppia frequenza giornaliera e con 28 voli alla settimana vorrà dire tornare al 50% dell’offerta pre covid”. In stand by resta invece Venezia, dove la domanda al momento non giustifica la presenza di un volo.



Sicurezza e flessibilità

“In questo periodo abbiamo lavorato a fondo per garantire la massima sicurezza e flessibilità – sottolinea ancora Scaffidi – perché sono le due cose che oggi il cliente chiede”. Cliente che sempre di più passa attraverso le agenzie: “Ormai la quasi totalità delle vendite passa dal trade, con il quale noi da sempre lavoriamo a stretto contatto e che ci sta premiando. In più dopo la pandemia possiamo offrire un prodotto di più alto livello con i B737 800 per il cortoraggio e i Dreamliner per il long haul che fanno veramente la differenza”.