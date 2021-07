Air Europa, Richard Clark è il nuovo direttore generale

Richard Clark è il nuovo direttore generale di Air Europa. Sarà lui a ereditare il ruolo precedentemente ricoperto da María José Hidalgo.

La nomina da parte del Cda arriva nel momento in cui si attende il via libera della Commissione europea alla vendita del vettore al gruppo Iag. L’Ue starebbe infatti prendendo tempo per valutare se l’operazione possa in qualche modo danneggiare o indebolire la concorrenza.



La nomina di Clark, si legge su Hosteltur, è stata proposta da Hidalgo, che rimarrà amministratore delegato di Globalia.



La carriera

In Air Europa dal 1987, Clark ha ricoperto diversi ruoli in dipartimenti strategici del vettore. Nel 2016 ha assunto la Sottodirezione Generale dopo aver trascorso 24 anni a capo delle divisioni Commerciale, Pianificazione e Sviluppo e della Sottodirezione Generale Commerciale.