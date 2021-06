Wizz Air, al via 3 nuove rotte da Linate

Nuovi voli per Wizz Air dall’aeroporto di Milano Linate. La low cost accelera sull’Italia lanciando, tra ieri e oggi, ulteriori rotte interne.

Si tratta dei collegamenti verso Napoli, Bari e Brindisi, per i quali saranno utilizzati aeromobili della famiglia Airbus 320 e 321. L’operazione “non riguarda unicamente la stagione estiva - precisa la nota - ma anche quella invernale quando si attende un incremento del traffico business”.



Inoltre Wizz Air ha lanciato anche in Italia il Wizz Air Discount Club, l’abbonamento di 12 mesi che consente di usufruire di uno sconto garantito per tutti i voli nazionali superiori a 14,99 euro.



Ma la low cost non si ferma qui: l’intenzione annunciata è quella di ampliare l’offerta sull’aeroporto di Linate.