di Lino Vuotto

Sicuro di sé, diretto e veloce, molto veloce. Quasi avesse il bisogno di recuperare il tempo perso per portare avanti il proprio progetto interrotto (o anche solo rallentato) sul più bello dalla pandemia. Jozsef Varadi, ceo di Wizz Air, racconta a TTG Italia le ambizioni della compagnia nella sua tappa romana voluta per mettere altri tasselli dello sviluppo già impressionante sulla Penisola.

Le ambizioni

“Dove vogliamo arrivare? Noi puntiamo a raggiungere i 100 milioni di passeggeri entro i prossimi 5 anni”. Chissà in quanti avrebbero scommesso in questa cavalcata della low cost ungherese partita con l’individuazione di un mercato scoperto come quello dell’Est europeo per poi scalare progressivamente diversi mercati. Eppure anche nei periodi più bui della pandemia Varadi ha garantito che sarebbero emersi più forti di prima perché più solidi durante la crisi. “Siamo stati tra i pochissimi ad avere investito – sottolinea – e abbiamo fatto crescere la flotta quando altri la fermavano” (oggi 140 aerei e commesse di alto livello).



Poco meno di due anni fai poi il progetto di conquistare l’Italia, sino ad allora abbastanza marginale. “È un ottimo mercato e ci sono spazi di crescita – dice -. Alitalia non è un problema, ha un’altra ottica e con Ryanair, easyJet, Volotea e C. possiamo solo fare bene al mercato e creare le condizioni migliori per i clienti”.



La penisola

L’estate del 2020 ha mostrato le reali intenzioni sulla Penisola: la compagnia è salita a 6 basi con 38 rotte domestiche e oltre 200 a livello internazionale. “E non abbiamo intenzione di fermarci – assicura - abbiamo investito circa 2 miliardi di euro qui e proseguiremo anche il prossimo inverno. Altre basi? Non è il momento per dirlo adesso. L’intenzione c’è, da Nord a Sud, ma dobbiamo aspettare e vedere quale sarà la situazione dopo l’estate e se e quali saranno le restrizioni”. Prudenza relativa quella di Varadi, perché dietro resta la voglia di andare avanti e scalare posizioni.