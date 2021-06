Il punto di vista di Varadi: “Ecco la differenza tra Wizz Air e Ryanair”

Per la crescita in Italia il ceo di Wizz Air Jozsef Varadi non vede in Alitalia un concorrente “perché anche la nuova compagnia che verrà sarà orientata su altri fronti”. Diverso il discorso delle altre big della Penisola, da Ryanair a easyJet a Volotea, che stanno aumentando il presidio sul nostro territorio settimana per settimana.

E la low cost guidata da Michael O’Leary sembra essere il competitor numero uno. Ma qual è la differenza tra le due compagnie: “Innanzitutto una premessa – risponde il manager -: Ryanair ha fatto un grande lavoro e ha trasformate il business del trasporto aereo in Italia. Detto questo, ci sono due elementi su tutti che ci contraddistinguono: innanzitutto la qualità, a partire dagli aerei, abbiamo una flotta più giovane; e poi la sostenibilità, perché siamo la compagnia più green e chi vuole viaggiare responsabilmente non può che scegliere Wizz Air”.