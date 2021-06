MarinoBus: forte ampliamento del network di destinazioni

Raffica di new entry nel network estivo di MarinoBus. Il potenziamento dei collegamenti si dispiega su due fronti: da una parte la Calabria, con l’ingresso nella rete di Cosenza e alcuni comuni della provincia; dall’altra il Centro e il Nord, oggetto di un intenso ampliamento.

Nel detaglio new entry sono L’Aquila, Giulianova e Teramo in Abruzzo, Civitanova, San Benedetto del Tronto e Urbino nelle Marche, Todi in Umbria, Arezzo in Toscana, Piacenza in Emilia, Savona, Imperia, Sanremo e Ventimiglia in Liguria, Alessandria, Asti, Alba, Cuneo, Novara e Vercelli in Piemonte, Monza e Voghera in Lombardia, Rovereto in Trentino, Portogruaro in Veneto e Trieste, Monfalcone e Palmanova e Friuli Venezia Giulia.



“Sono orgoglioso dell’impegno dell’intera azienda per la ripartenza – sottolinea l’amministratore unico Gerardo Marino -. È lo spirito giusto per affrontare nel modo migliore un mercato dalle dinamiche inevitabilmente inedite, non solo per gli effetti economici a breve e lungo termine della pandemia ma anche per l’ingresso di altri operatori nel mercato”.