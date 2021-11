Autolinee Federico e MarinoBus insieme per nuovi collegamenti da e per la Calabria

Prosegue anche per la stagione invernale la partnership tra Autolinee Federico e MarinoBus. I due player del trasporto su gomma annunciano i nuovi collegamenti dalla Calabria verso Sala Consilina, Sicignano degli Alburni, Napoli, Roma, Orte, Terni, Spoleto, Assisi, Arezzo, Perugia, Siena, Firenze, Pisa e La Spezia.



Grazie all’accordo commerciale avviato in estate, i passeggeri possono inoltre, con un biglietto unico e attraverso l’hub MarinoBus di Bologna, raggiungere città quali Verona, Trento, Bolzano, Milano, Torino, Genova e Firenze, cui si aggiungono le destinazioni in Svizzera, Germania, Francia e Lussemburgo.



Secondo Pietro Federico, a.d. di Interbus Federico-Autolinee Federico, le opportunità di viaggio nate dalla partnership vengono ora “moltiplicate per numero non solo di collegamenti ma, soprattutto, di aree territoriali servite”. Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus si dice invece soddisfatto per

“il prevedibile boom di prenotazioni” per Natale e l’inizio del nuovo anno. A. D. A.