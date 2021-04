MarinoBus: “Green Pass tra le regioni, un segnale di vera ripartenza”

“Un segnale di speranza, ma anche di vera ripartenza senza ridurre la doverosa e massima attenzione alla sicurezza”. Gerardo Marino, amministratore Unico di MarinoBus (nella foto), esprime così la propria soddisfazione per l’introduzione del Green Pass, che consentirà di spostarsi per turismo tra regioni anche se in fascia arancione o rossa.

"Ora è possibile pianificare le ferie"

La certificazione funzionerà da lasciapassare (con validità di 6 mesi) per chi ha già effettuato la vaccinazione completa contro il Covid e per chi ne è guarito o (di sole 48 ore) per chi ha eseguito un tampone rapido o molecolare con esito negativo.

“Chi vorrà - sottolinea Marino - potrà pianificare le proprie ferie in regioni turistiche o nella propria terra di origine, con un’ulteriore garanzia di viaggiare senza rischi e nella serenità di non rappresentare una minaccia di contagio per chi risiede nelle mete di destinazione”.



Un'estate più serena

L’estate in arrivo potrà dunque essere più serena di quella 2020 “non solo grazie alla progressiva e auspicata introduzione di regole sempre più chiare ed efficaci e all’intensificazione della campagna vaccinale, ma anche a una maggiore consapevolezza di tutti - istituzioni, operatori economici e cittadini - sui rischi reali del Covid e delle condotte non adeguate”.



Protocollo collaudato

Dal canto suo MarinoBus, bloccata per un periodo breve all’inizio della pandemia, ha poi sempre assicurato servizi di trasporto, pur ridotti, a tutti gli utenti aventi diritto nei limiti stabiliti dalla legge. Questo grazie a un protocollo sicurezza collaudato ormai da un anno, che prevede misure di igienizzazione dei mezzi straordinarie, obbligo di mascherina e rilevazione della temperatura prima di salire sul bus, obbligo di autocertificazione oppure del Green Pass. E poi ancora tappetini igienizzanti, sedute alternate e coprisedili e tendine divisorie per incrementare le condizioni di sicurezza.