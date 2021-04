Flixbus debutta in Svezia con i collegamenti in treno

Flixbus raddoppia e porta il servizio FlixTrain anche in Svezia. Dopo l’avvio in Germania la compagnia debutterà il prossimo sei maggio anche nel Paese scandinavo con più di 30 partenze alla settimana tra Göteborg e Stoccolma. Oltre a Stoccolma e Göteborg, saranno collegate, fino a 30 volte la settimana e in entrambe le direzioni, Södertälje, Hallsberg, Skövde e Falköping.

“La stretta collaborazione con le medie imprese del settore è da sempre alla base del successo del nostro modello di business – ha spiegato l’amministratore delegato di FlixMobility André Schwämmlein -. Siamo convinti che l’unione delle nostre competenze tech con l’esperienza sul campo dei nostri partner costituisca la combinazione vincente per un’offerta competitiva”.



La new entry precederà di poco la ripresa del servizio in Germania, dove FlixTrain, che ha avviato le operazioni nel 2018, conta di ripartire entro la fine di giugno. Nel Paese sono circa 25 le destinazioni collegate dalle linee Amburgo-Colonia, Berlino-Colonia e Berlino-Stoccarda.