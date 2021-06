A Klm l'Apex Diamond Award Health Safety, la certificazione per salute e sicurezza

Tocca a Klm il più alto livello di certificazione possibile per le compagnie aeree in materia di salute e sicurezza. Il vettore olandese si è infatti aggiudicato l'Apex Diamond Award Health Safety, unica in Europa insieme a Virgin Atlantic.

“In questi tempi abbiamo fatto della salute e dell'igiene dei nostri clienti, dei nostri dipendenti e dell'intera società la nostra massima priorità – sottolinea Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo customer experience -. Il conseguimento del più alto livello possibile di certificazione Apex significa che Klm è una delle compagnie aeree leader nel campo dell'igiene e della sicurezza sanitaria. La gente sceglie di viaggiare con noi perché voliamo in modo responsabile”.



Apex nasce 42 anni fa e diventa negli anni una delle più rinomate organizzazioni di ricerca e valutazione nel campo dell'esperienza dei passeggeri delle compagnie aeree. Con l’arrivo della pandemia di Covid-19, Apex istituisce l'Health Safety Award.