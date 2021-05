Klm punta sul lungo raggio: 6 nuove destinazioni nel network invernale

Sei nuove destinazioni intercontinentali entrano nel network invernale di Klm. Dal 31 ottobre 2021 al 26 marzo 2022, il vettore volerà verso Mombasa, Orlando, Cancun, Bridgetown, Port of Spain e Phuket.



Mombasa sarà servita due volte a settimana con Boeing 787-9. Lo stesso aeromobile sarà utilizzato anche per operare voli per Orlando in Florida (quattro volte a settimana) e per la località balneare messicana di Cancun (tre volte a settimana). L'A330 porterà invece i passeggeri a Bridgetown (Barbados, tre volte a settimana) e Port of Spain (Trinidad e Tobago, tre volte a settimana). L'isola thailandese di Phuket sarà servita con quattro voli a settimana, con Boeing 777-300.



L'obiettivo della compagnia aerea è quello di offrire ai passeggeri il più vasto network possibile. “Per Klm, questo rappresenta il prossimo, significativo passo verso la ricostruzione del suo network a vantaggio dei nostri clienti. Durante l'estate verranno servite fino a 99 destinazioni in Europa e, con questa ultima espansione, la rete intercontinentale sarà notevolmente rafforzata anche per l'inverno” dichiara in una nota Pieter Elbers, ceo e presidente del vettore.