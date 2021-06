Klm, riprendono a pieno regime i voli per Asia e Medio Oriente

Klm torna a volare a pieno regime in Asia e Medio Oriente. Quest’estate il vettore ripristinerà il network del 2019, ma a causa della pandemia, saranno garantiti meno voli e un’offerta di posti più contenuta.

Principale novità dell’estate saranno i voli per Riyad (Arabia Saudita), mentre saranno introdotti solo a partire dalla stagione invernale i voli per Phuket (Thailandia).



Rispetto al 2019, Klm servirà 17 destinazioni in Asia nella stagione estiva e sette in Medio Oriente.



Asia

In Asia, fa sapere in una nota il vettore, la rotta per Xiamen (Cina) è temporaneamente chiusa a causa della pandemia. Mentre il servizio per Denpasar (Indonesia) sarà offerto non appena Bali riaprirà.



I voli per Hangzhou e Shanghai (Cina) manterranno l’attuale scalo a Seoul (Corea del Sud) e i servizi per Chengdu saranno operati una volta alla settimana. Sospeso, invece, il servizio per Bangalore (India).



Medio Oriente

Per quanto riguarda il Medio Oriente, Klm servirà Riyad con voli in partenza due volte a settimana nella stagione estiva e, a partire da questo inverno, tre volte a settimana.



Il servizio per Abu Dhabi è stato sospeso, ma viene comunque proposto in code share con Etihad Airways.



Sulle prenotazioni, la compagnia garantisce massima flessibilità per modificare o cancellare un viaggio.