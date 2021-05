Parte Itabus: obiettivo 300 pullman per collegamenti in tutta Italia

Trecento autobus in flotta, 350 servizi al giorno e 90 milioni di chilometri percorsi ogni anno, con un indotto da mille posti di lavoro. Saranno questi i numeri a pieno regime di Itabus, la compagnia di trasporto su gomma fondata da Flavio Cattaneo e che vede tra i suoi azionisti Luca Cordero di Montezemolo, Lucio Punzo e Giovanni Punzo (in qualità anche di Presidente Onorario), Isabella Seragnoli e Angelo Donati.

L’attività prenderà il via domani con i collegamenti verso Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto-Adige, Umbria e Veneto. Nel mirino poi c’è anche la Sicilia come prossimo step.



“A bordo presenti tutti i comfort di viaggio (distributori automatici, toilette, prese USB e di corrente per ogni poltrona) – spiega la compagnia in una nota - e nel bus bipiano un doppio ambiente Comfort+ e Top, con sedute interamente reclinabili. La flotta sarà rinnovata periodicamente per garantire un’età media inferiore ai 2 anni”.