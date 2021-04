Itabus, al via i primi servizi dal 27 maggio

di Amina D'Addario

Si chiama Itabus e debutterà il prossimo 27 maggio il nuovo operatore per il trasporto su gomma a lunga percorrenza che vede tra gli azionisti manager di Italo come Flavio Cattaneo e Luca Cordero di Montezemolo.

"L'idea - ha spiegato Flavio Cattaneo - era di inserirsi in un settore che fino a oggi vedeva molti operatori che si scontravano essenzialmente sul prezzo, ma dove la qualità non era elemento distintivo. Dal nostro punto di vista era invece possibile fare un mezzo di qualità, per un pubblico che guarda al servizio".



Il piano di sviluppo di Itabus prevede di arrivare in tre anni a una flotta di 300 mezzi di proprietà, con 350 servizi giornalieri, molti dei quali notturni, e 90 milioni di chilometri annui lungo tutta la Penisola. Sono previste fermate in prossimità di stazioni ferroviarie o negli aeroporti e questo perché, ha precisato l'a.d., Francesco Fiore, "l'obiettivo non è diventare concorrente di altri mezzi di trasporto, bensì fare un'offerta che la completi".



I biglietti saranno venduti in un primo momento attraverso sito, biglietterie e tabaccherie, ma Luca Cordero di Montezemolo (nella foto) ha precisato che "l'intenzione è di lavorare con tutti i canali, comprese le agenzie di viaggi".