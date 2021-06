Itabus, 100mila biglietti venduti in un mese per il nuovo servizio su gomma

Sono 100mila i biglietti venduti in un solo mese di attività da Itabus, la società di bus fondata da Flavio Cattaneo che propone un nuovo servizio di trasporto su gomma a servizio di piccole località in maniera capillare sul territorio italiano.

Itabus garantisce un’offerta accessibile ed integrata con le altre modalità di trasporto, generando sinergie con l’alta velocità ferroviaria, porti e aeroporti. Sono proprio gli scali dell’alta velocità a riscuotere grande successo e al momento è Roma Tiburtina la più gettonata fra le diverse stazioni di interconnessione. Ci sono poi i collegamenti da e per il Sud Italia che vedono protagonista Itabus: città turistiche e rinomate località balneari in vista dell’estate sono le mete più richieste dai viaggiatori e infatti verranno potenziati i collegamenti durante l’estate.



“Ci aspettavamo una buona risposta da parte del mercato e più di 100mila biglietti venduti dopo un solo mese dall’avvio dell’operatività su strada ne sono la conferma” spiega Enrico Zampone, a.d. Itabus. “Siamo una realtà giovane e digital, che parla a tutte le fasce di viaggiatori con un’offerta di alta qualità e sempre conveniente. Questo è un ottimo inizio da cui partire, sicuri di crescere in futuro".