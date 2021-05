Qantas, voli internazionali chiusi fino a dicembre

Qantas proroga lo stop ai voli internazionali almeno fino al termine del 2021.

Il vettore confida, però, nell'apertura di nuove 'travel bubble', in attesa di una ripresa del trasporto aereo transoceanico a partire da fine dicembre.



L'Australia aspetta il completamento della vaccinazione per iniziare ad aprire a quei Paesi che si troveranno in una situazione simile, ma a oggi è difficile fare delle previsioni. Come riporta travelmole.com, attualmente l'unica 'bolla' in essere è quella con la Nuova Zelanda. A questa potrebbe aggiungersi a breve anche Singapore.



Gaia Guarino