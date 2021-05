Australia: i viaggi su Uk e Usa potrebbero riprendere prima del previsto

In generale, le restrizioni per i viaggi da e per l’Australia potrebbero prolungarsi fino a metà dello scorso anno. Ma i viaggi su Stati Uniti e Regno Unito potrebbero iniziare prima di quanto immaginato. La previsione arriva dal ceo di Qantas Alan Joyce, come riporta sympleflying.com.

La compagnia aerea è stata costretta a ridimensionare notevolmente il network a causa delle chiusure dei confini dell’Australia e per oltre un anno ha dovuto ridurre fortemente l’operativo anche su Uk e Usa, due mercati cui guardava con particolare interesse.



Ora però la situazione sta cambiando: l’andamento della campagna di vaccinazione in entrambi i Paesi lascia ben sperare. E Qantas si sta preparando a tornare ad aumentare le operazioni sui due mercati.