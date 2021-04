Qantas, torna il Project Sunrise: voli da 20 ore entro fine 2022

La ripresa dei collegamenti internazionali per la compagnia non riprenderanno prima di ottobre, ma la macchina per la progettazione futura in casa Qantas è stata riattivata e in primo piano è tornat il programma di cui si è parlato a lungo prima della pandemia, ovvero il Project Sunrise, per la realizzazione di collegamenti diretti a lunghissima gittata.

Dopo essere stato a lungo nel cassetto, il piano è stato rilancato dal ceo del vettore Alan Joyce nel corso dell’evento dedicato all’aviazione Capa Live. Il manager, si legge su Simpleflying, ha ribadito non solo l’intenzione di andare avanti con il programma, per il quale tra fine 2019 e inizio 2020 erano stati effettuati voli di prova, ma di riuscire a renderli realtà entro la fine del prossimo anno.



Secondo Joyce i voli diretti tra l’Australia e città come New York, Londra e Francoforte incontreranno un grosso successo di pubblico. Pubblico che, secondo il ceo, sarà anche disposto a pagare di più per questo tipo di servizio, rendendo i voli da 20 ore altamente profittevoli.