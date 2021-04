Grimaldi investe sulla flotta e rileva gli asset Transmediterranea

Grimaldi guarda oltre il Covid. La compagnia ha attualmente 17 navi in arrivo, per un investimento complessivo pari a 1,2 miliardi di euro e, oltre a questo, ha siglato un accordo per l’acquisto di cinque navi e due terminal (Valencia e Barcellona) da Transmediterranea.

Il gruppo, come riporta ilsole24ore.com, ha chiuso il 2020 con risultati positivi, nonostante la contrazione del fatturato legata alle misure di contenimento del Covid.



Per quanto riguarda l’acquisizione degli asset Transmediterranea, sempre come sottolinea il portale del quotidiano economico, le due società hanno siglato un memorandum of understanding che rappresenta un primo passo per la collaborazione tra i due gruppi.