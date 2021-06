Grimaldi Lines: nuova linea Napoli-Cagliari-Palermo

Nuova rotta su Sardegna e Sicilia da questo mese per Grimaldi Lines. La compagnia, dopo l’aggiudicazione della gara per i servizi in continuità territoriale, ha avviato il collegamento ro-pax Napoli-Cagliari-Palermo con due partenze alla settimana da tutti i porti coinvolti nella rotta.

Per effettuare il servizio la compagnia utilizzerà la motonave Corfù che consente di trasportare fino a 956 passeggeri, mentre le cabine interne ed esterne possono ospitare fino a un massimo di 464 persone.



“La linea ro-pax Napoli-Cagliari-Palermo rappresenta una novità assoluta per il nostro Gruppo che così conferma il proprio impegno per la continuità territoriale tra il Continente e le isole maggiori, nonché per i collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna – ha dichiarato all’Ansa l’a.d. Emanuele Grimaldi -. Saranno, infine, grandi la soddisfazione e l'orgoglio nel vedere finalmente una nave con la livrea Grimaldi Lines fare scalo nel porto della città di Napoli, in cui il nostro Gruppo ha da sempre il proprio quartier generale”