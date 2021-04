Più che i prezzi, saranno le condizioni di maggiore flessibilità a dettare le scelte dei potenziali clienti del post pandemia. È questa una delle tendenze emerse durante il secondo appuntamento con TTG Newsroom, il talk in diretta di TTG Italia moderato dal direttore responsabile Remo Vangelista, che ha visto come protagonista la Sardegna.

“Non credo che ci siano grossi cambiamenti" afferma Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Group. Tuttavia "si guarda di più a elementi accessori, come assicurazioni più complete. C'è una richiesta di maggiore flessibilità. Ad esempio anche l'advance booking va accompagnato da condizioni che vadano in questa direzione. Senza scendere nei dettagli, anche noi quest'anno abbiamo adottato strategie cui in passato non avevamo mai fatto ricorso".



