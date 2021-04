Per la stagione estiva, “la nostra parola chiave è ‘programmazione’: dobbiamo essere bravi a intercettare la domanda di chi ha intenzione di spostarsi, e lo stiamo già facendo. Solo per fare qualche esempio, negli ultimi mesi abbiamo aggiunto un volo tra Roma e Dubai, passando da tre a quattro frequenze settimanali, e incrementato i voli per Maldive e Seychelles”. Flavio Ghiringhelli, country manager Italia di Emirates, nel servizio pubblicato su TTG Magazine di oggi, anche online sulla Digital edition, la roadmap della compagnia per i prossimi ‘cruciali’ mesi. Il vettore di Dubai è rimasto uno dei più attivi sullo scenario internazionale anche nei periodi più bui del settore, cercando di presidiare il mercato anche se con il motore al minimo.



