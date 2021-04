Ghiringhelli, Emirates: “In futuro parleremo di era pre e post Covid per il trasporto aereo”

Quali saranno gli scenari futuri del trasporto aereo al termine della lunga emergenza generata dalla pandemia? Per il country manager di Emirates Flavio Ghiringhelli forse è ancora troppo presto per fare previsioni precise, ma alcuni punti appaiono ben delineati: "Secondo molti esperti del settore, la pandemia è l'evento più impattante nella storia del comparto aereo. Sicuramente gli strascichi che lascerà il Covid-19 peseranno anche negli anni a venire, tanto che in futuro si parlerà di era pre e post Covid-19".



