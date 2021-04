Emirates aumenta la flessibilità nelle policy di prenotazione

Nuovo intervento sulle policy relative alla flessibilità da parte di Emirates. La compagnia di Dubai ha infatti ampliato l’arco temporale relativo alla possibilità di modificare l’operativo.

Nel dettaglio “i clienti in possesso di biglietti emessi prima del 30 settembre 2020 per viaggi prima del 31 dicembre 2021 – si legge in una nota del vettore -, possono ora riprenotare per viaggiare in qualsiasi momento entro 36 mesi, un'estensione di 12 mesi rispetto alla politica precedente”.



Per i biglietti emessi invece dopo 1 ° ottobre 2020 per viaggi prima del 31 dicembre 2021, i titolari possono utilizzare i propri ticket in qualsiasi momento entro 24 mesi. “Le fee per la riemissione di qualsiasi biglietto - conclude il comunicato - saranno annullate e i voucher o le parti inutilizzate dei biglietti Emirates potranno essere rimborsati senza penali”.