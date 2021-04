Emirates potenzia i collegamenti per Maldive, Sri Lanka e Seychelles

Emirates ha aumentato il numero di voli verso Maldive, Seychelles e Sri Lanka, mete che si preparano alla ripresa turistica, garantendo ai clienti maggiore flessibilità e scelta.

I voli vengono operati tutti da Dubai, che Emirates collega all’Italia con voli da Roma, Milano e Bologna. Inoltre, i clienti che viaggiano in Business o in First Class possono usufruire gratuitamente anche del servizio Chauffeur Drive. Per i clienti Premium che partono da Milano, inoltre, è possibile usufruire della Lounge Emirates che ha recentemente riaperto a Malpensa.

In dettaglio, le Maldive richiedendo come requisiti di accesso un test Pcr effettuato prima del volo e una prenotazione presso una struttura alberghiera registrata. Emirates offre attualmente ai propri clienti 24 voli settimanali per le Maldive, operati con un Boeing 777-300ER. A partire dal 28 marzo e fino al 18 aprile, la compagnia aerea aumenterà i voli, portandoli a 28 settimanali.



Per quanto riguarda Seychelles, dal 25 marzo le isole hanno riaperto le frontiere ai viaggiatori, che devono presentare un test Pcr negativo effettuato 72 ore prima della partenza. A partire dal 28 marzo fino al 30 ottobre 2021, i voli settimanali di Emirates da Dubai a Mahé aumenteranno da cinque a sette e saranno operati con un Boeing 777-300ER.



Infine Sri Lanka, che dal 21 gennaio ha riaperto le proprie frontiere ai turisti. Anche in questo è obbligatorio effettuare diversi test Pcr. Il primo dovrà essere fatto prima del volo, quindi un altro all'arrivo e, infine, uno ulteriore dopo 10 giorni di permanenza. Un prerequisito per il rilascio dei visti turistici è una prenotazione confermata presso un hotel certificato ‘Safe and Secure Level 1’ con soggiorno per i primi 14 giorni del viaggio. Emirates collega Dubai all'aeroporto Colombo Bandaranaike in Sri Lanka con sei voli settimanali.