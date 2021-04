Iberia, imbarco e documentazione anti-Covid: le nuove procedure

Con l'obiettivo di dare ai passeggeri la garanzia di recarsi in aeroporto con la giusta documentazione anti-Covid per poter viaggiare, Iberia ha sviluppato una nuova soluzione ad hoc.

Dal momento dell'acquisto del volo la compagnia informa i clienti di quali siano i requisiti del Paese verso cui devono viaggiare, in modo che tutto sia corretto e pronto, e permettendo di arrivare in aeroporto con maggiore tranquillità.



Il servizio, già attivo sui voli per Londra, Parigi, Santiago del Cile, Lima e Bogotá, è consentito da una nuova funzionalità nel processo di acquisto, gestione della prenotazione e check-in. Una volta che il cliente ha effettuato la prenotazione del volo, riceve una e-mail da Iberia con un modulo da compilare e su cui caricare i documenti che le autorità del Paese di destinazione richiedono per l'ingresso (ad es. tampone, dichiarazione giurata, assicurazione medica, carta d'identità o passaporto, visti). Ogni file è verificato da Iberia e, se c'è un errore o un documento non è valido, il cliente riceve un messaggio con le istruzioni per correggerlo. E quando tutta la documentazione è corretta e completa, arriva un'e-mail finale dalla compagnia con la conferma.



Inoltre, nel caso in cui ci siano nuove modifiche ai regolamenti, Iberia contatta nuovamente il cliente informandolo delle novità e chiedendogli di caricare o modificare i documenti necessari. S.P.