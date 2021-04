La scommessa di Iberia: 112 rotte per l’estate

Iberia punta a una riattivazione importante dell’operativo per la prossima stagione estiva e mette in campo un network da 112 destinazioni, 24 delle quali a lungo raggio, fornendo un segnale importante di fiducia al mercato.

“Quest'estate scommettiamo molto sulla ripresa - sottolinea Javier Sánchez-Prieto, ceo di Iberia -. È molto importante cercare di salvare questa stagione perché, se no, avremo perso due anni e come Paese non possiamo permettercelo. L'intero settore turistico spera che le campagne di vaccinazione servano ad eliminare le restrizioni ed è essenziale che vengano intraprese formule valide per l'Europa, l'America e qualsiasi paese del mondo”.



Tra le novità più importanti, si legge su Preferente, il collegamento diretto tra Madrid e le Maldive che verrà operato con due frequenze alla settimana. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, oltre a New York e Miami torneranno anche Boston, Chicago e Los Angeles.