Iag, arriva un altro finanziamento per 1,5 miliardi dalle banche

Proseguono le operazioni di ricerca di nuove linee di credito da parte del gruppo IAG, che controlla le compagnie British Airways, Iberia, Vueling e Aer Lingus. E l’ultima operazione ha consentito alla società di fare entrare in cassa fondi per 1,5 miliardi di euro.

Grazie a questa mossa, secondo quanto riportato da Simpleflying, il gruppo ora può contare su una liquidità di oltre dieci miliardi, fondi che la mettono al riparo da crisi finanziarie per i prossimi mesi in attesa della ripartenza del mercato.



La scorsa settimana, sempre su questo filone, Iag aveva emesso bond per 1,2 miliardi di euro ed entrambe le operazioni hanno consentito di onorare precedenti scadenze di prestiti.