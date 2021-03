Ryanair investe su Trapani con undici rotte per la summer 2021

Undici rotte, di cui sei new entry, e 35 voli alla settimana. È un deciso ampliamento dell’operativo quello annunciato da Ryanair in merito all’aeroporto di Trapani. Per lo scalo siciliano si tratta di una boccata d’ossigeno importante, così come per il turismo della Sicilia che confida nell’estate del 2021 per un importante rilancio.

Le nuove rotte saranno in direzione di Roma Ciampino Katowice, Malta, Pescara, Lamezia e Treviso, direttrici che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti su Pisa, Bologna, Milano, Praga e Baden Baden-Karlsruhe.



“Ryanair è lieta di lanciare queste nuove rotte – ha commentato il ceo Eddie Wilson (nella foto) - che permetteranno ai turisti nazionali e internazionali di scoprire Trapani e la Sicilia occidentale e che giocheranno un ruolo essenziale nel supporto al recupero dell'occupazione locale e dell'economia regionale”.