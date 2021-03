Ryanair, grande espansione nel Sud Italia

di Adriano Lovera

Ryanair è ottimista per la stagione estiva e punta in grande sul Sud Italia. Il primo tassello dell’espansione è la Puglia, dove il vettore aggiunge un aereo a Bari, portando a 4 i velivoli basati nella regione (tre a Bari, uno a Brindisi).

Nel complesso, fornirà 61 rotte, tra cui i collegamenti domestici consolidati, come Milano e Cagliari, e 10 novità. Otto di queste riguardano Bari: Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Münster, Paphos (Cipro) e Zante. Due fanno rotta su Brindisi: Madrid e Malta. “Un impegno con cui sosteniamo 120 posti di lavoro diretti” ha detto il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness.



“Oggi il traffico è a zero, ma prevediamo un recupero graduale, con il 50% dei passeggeri del 2019 a giugno, e punte del 90% a luglio e agosto. Presto arriveranno novità anche da altri vettori” ha spiegato Nicola La Penna, direttore commerciale di Aeroporti di Puglia.



Quanto al vettore irlandese, si tratta solo del primo passo. “Abbiamo programmi ambiziosi per il Meridione - ha aggiunto Mc Guinnes -. Per la summer 2021 annunceremo oltre 100 rotte. E andremo a mettere altri aerei nelle nostre basi”. Quindi, le novità potranno riguardare gli scali di Palermo, Catania, Lamezia Terme e Napoli.