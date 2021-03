Aereo a impatto zero, promessa di Faradair: 300 modelli per il 2030

L’obiettivo è iniziare i voli nel 2026, ma la reale ambizione è di arrivare a una produzione di 300 aerei entro il 2030. Si arricchisce di un nuovo soggetto la corsa alla realizzazione di aerei a impatto zero e questa volta il progetto parte dalla Gran Bretagna.

Il progetto

Arriva dalla startup Faradair il prototipo per un velivolo da 18 posti in grado di volare fino a 1.150 miglia di distanza. Si tratterà di un aereo con alimentazione ibrida, ovvero sia ad alimentazione elettrica sia con un biofuel non inquinante.



Design unico

Il design del modello appare assolutamente inusuale, con le ali su tre livelli, mentre sul fronte dell’alimentazione i motori elettrici entrerebbero in servizio in decollo e atterraggio per essere ‘sostituiti’ dai turbo compressori bio durante il tragitto. I velivoli, denominati per ora Faradair M1H, potranno essere utilizzati anche per le operazioni cargo.