di Gaia Guarino

Come voleremo nel 2050? Il settore dell'aviazione civile è sempre in fase di sviluppo e in un momento di difficoltà come quello attuale, c'è spazio per sognare.

Uno dei topic che spesso torna è quello dei voli supersonici in stile Concorde. Già quest'anno la FAA ha proposto una 'final rule' per facilitare il ritorno ai voli iper rapidi e il nome che è emerso è quello di Overture, un aeromobile che potrebbe entrare in servizio nel 2030 prodotto dall'americana Boom Supersonic.



Altro trend è quello che riguarda l'ecosostenibilità. Molti vettori hanno indicato il 2050 come traguardo per azzerare le emissioni di carbonio e volare dunque in modo al 100% green.



Come riporta simpleflying.com, infine, altro tema è quello legato alla distribuzione dei posti a bordo.

Dalle classi economy a due piani con sedili completamente reclinabili a sedie pieghevoli e a piccoli spazi 'a bozzolo', il domani ad alta quota sarà sicuramente...più comodo.