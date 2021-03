Air Canada punta a zero emissioni entro il 2050

Air Canada punta sulla sostenibilità. A fronte dei cambiamenti climatici del nostro pianeta, il vettore ha deciso di orientare il proprio business verso un obiettivo ben preciso: zero emissioni entro il 2050.

Il primo step prevede una riduzione di ghg (gas ad effetto serra) entro il 2030 per quanto riguarda sia i voli sia le operazioni di terra, con un investimento di 50 milioni di dollari in carburante ecosostenibile.



Nonostante la pandemia stia impattando severamente sul comparto aereo, Air Canada continua a portare avanti la propria strategia di lungo termine orientata a un futuro più green. Come riporta travelmole.com, la compagnia crede in risorse energetiche alternative come l'elettrico o l'idrogeno e si dichiara pronta a esplorare nuove soluzioni tecnologiche carbon-free.



Gaia Guarino