Air Canada Rouge torna in pista, ma non volerà più in Europa

Air Canada Rouge, la sussidiaria leisure low cost di Air Canada, torna in pista, anche se con un netto ridimensionamento. Dopo un lungo stop la compagnia ha effettuato il primo volo da Toronto a Cancun con uno dei due A321 rimessi in pista.

Rouge manterrà quindi l’impronta leisure che l’aveva contraddistinta e che l’aveva portata a raggiungere 14 aerei per il corto e medio raggio. L’orientamento iniziale sarà quello verso rotte caraibiche tra le più gettonate dal mercato canadese.



Archiviata definitivamente invece la programmazione legata ai viaggi leisure in Europa (per l’Italia erano stati effettuati voli su Venezia) per i quali la compagnia aerea utilizzava alcuni B767. Questi sono stati definitivamente mandati in pensione.