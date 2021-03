Singapore Airlines lancia lo Iata Health Pass sui voli per Londra

Aumentano le compagnie aeree che hanno deciso di adottare l’app Iata Travel Pass, il nuovo servizio della Iata per la verifica digitale della salute dei viaggiatori. Ultima in ordine di tempo Singapore Airlines, che testerà il pass sui passeggeri della tratta Singapore-Londra con una fase di prova che durerà dal 15 al 28 marzo.

Test prenotato dallo smartphone

Tutti i passeggeri che dispongono di smartphone con il sistema operativo iOS saranno invitati dal vettore a scaricare l’app Iata Travel Pass. Una volta installata potranno prenotare il loro test Covid-19 prima della partenza in una delle sette cliniche di Singapore che aderiscono al progetto. Creando un’id digitale che contiene una foto e le informazioni sul passaporto (informazioni contenute solo nell’app e non in un database centrale) gli utenti potranno visionare il risultato del test e confermare lo stato di volo direttamente sull’app.



Prima dell’imbarco dovranno comunque dimostrare di aver confermato lo stato di volo nell'app al personale addetto al check-in di Singapore Airlines all'aeroporto di Singapore Changi. Insieme all'app, i passeggeri dovranno comunque portare anche un documento cartaceo con i risultati del test Covid-19 fornito loro dalla clinica in cui è stato eseguito il test.



Se il programma pilota avrà successo, l'intero processo di verifica della salute digitale sarà integrato nell'app mobile Singapore Airlines SingaporeAir entro la metà del 2021.