Singapore Airlines, perdite record. E la ripresa appare ancora lontana

Singapore Airlines ha reso noto il suo report annuale, comunicando una perdita di oltre 3,2 miliardi di dollari.

I ricavi annuali sono crollati del 76,1% e il traffico passeggeri ha subito una contrazione di quasi il 98%. Come riporta travelmole.com, la compagnia vede una lieve ripresa entro giugno con un recupero fino al 28% della capacità pre-covid. A incidere è sicuramente il fatto che il vettore non possa giovare di un mercato domestico, motivo per cui la rinascita è ancora lontana, almeno fino a quando non verranno riaperti i confini internazionali, con un primo passo che potrebbe essere rappresentato dalla 'travel bubble' con Hong Kong. G. G.