Ryanair contro il passaporto sanitario: “Non lo chiederemo ai nostri passeggeri”

Ryanair in controtendenza. Mentre diverse compagnie abbracciano l’idea di un passaporto vaccinale, la low cost irlandese si schiera sul fronte del no.

Il vettore infatti ha affermato che non ha intenzione di richiedere nessun certificato di vaccinazione ai propri clienti. E questo per un motivo preciso, come sottolinea preferente.com: per la compagnia una norma di questo tipo andrebbe a ledere il libero mercato.



Il documento al vaglio dell’Ue

La notizia arriva nei giorni in cui l’Unione europea sta studiando le modalità per creare il documento che attesti l’avvenuta immunizzazione. Una certificazione, aveva precisato la stessa Ue nei giorni scorsi, che non sarebbe stata indispensabile per viaggiare ma rappresenterebbe una corsia preferenziale.



Ora bisogna vedere come la decisione di Ryanair andrà a influire sulle scelte dei viaggiatori e se altre compagnie decideranno di seguire la low cost.