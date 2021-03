Ryanair apre il Bergamo-Belfast da luglio

Ryanair ha annunciato l’introduzione di una nuova rotta che, a partire da luglio, collegherà con un servizio bisettimanale Milano Bergamo e Belfast City Airport.

A chi prenota entro la mezzanotte di sabato 6 marzo, la compagnia low cost riserva tariffe promozionali per viaggiare da luglio a ottobre 2021 con una politica all’insegna della flessibilità.



“Con la consapevolezza che le restrizioni legate al Covid cambiano regolarmente, Ryanair ora consente fino a due modifiche gratuite della data del volo su tutte le prenotazioni effettuate prima del 31 marzo 2021. I clienti possono ora prenotare voli per una pausa, sapendo che se hanno bisogno di posticipare o modificare le date di viaggio, possono farlo senza alcun supplemento per il cambio volo fino alla fine di ottobre 2021” ha affermato Chiara Ravara, sales & marketing manager di Ryanair per l’Italia. L.F.