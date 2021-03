Ryanair gioca d’anticipo: portadocumenti Covid 19 direttamente nell’app

Ryanair sceglie la strada del passaporto sanitario fai da te e lancia il Travel Wallet all’interno dell’applicazione della compagnia low cost. Lo strumento consentirà ai passeggeri di caricare all’interno dell’app tutti i certificati relativi a vaccinazione, tamponi negativi o altri documenti Covid prima di effettuare un viaggio con il vettore.

“Molti dei nostri clienti andranno in vacanza per la prima volta in più di un anno e dovranno attenersi alle nuove linee guida di viaggio – ha sottolineato il direttore marketing Dana Brady -. Pertanto, questo portadocumenti Covid-19 consente ai clienti di conservare tutti i documenti relativi al coronavirus (risultati dei test Pcr, moduli di localizzazione dei passeggeri o certificati di vaccino) in un unico posto senza doversi preoccupare delle scartoffie”.