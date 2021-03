I piani prevedono di potere arrivare fino a 30 aerei in flotta se le condizioni di mercato lo consentiranno. Per ora, però, il nuovo vettore norvegese Flyr mantiene i piedi per terra e per il suo debutto entro l’estate partirà con un B737-800 già in flotta.

Ma l’aggressività della nuova compagnia non si ferma qui. Per ottenere una solidità finanziaria importante, l’azienda ha debuttato ieri alla Borsa di Oslo con un Ipo da 600 milioni di corone norvegese, pari a circa 64 milioni di euro. E il risultato è stato sorprendente: il valore del titolo al termine delle contrattazioni era già salito del 28 per cento. Un segnale di fiducia nel settore e nella prossima ripresa.



Per quanto riguarda il network, i vertici della compagnia hanno già fatto sapere che non si tratterà solamente di un vettore domestico, ma che l’intenzione, con la progressiva crescita della flotta, è andare anche a servire le principali città europee, mettendosi così in competizione con Sas e Norwegian.