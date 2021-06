Le startup dei cieli: il mistero di Flyr

Ci sono le rotte, c’è la data di partenza, c’è la livrea. Un buon viatico per una nuova compagnia aerea pronta a entrare sul mercato nel corso di questa estate che sembra destinata a sancire, oltre che la ripresa, l’ingresso sulla scena di diversi nuovi soggetti.

Ma allo stato attuale il caso della norvegese Flyr sembra ancora particolare e un alone di mistero aleggia intorno al nuovo vettore. Secondo quanto riportato da Simpleflying, infatti, a fronte di un avvio dello schedule fissato per il prossimo 30 giugno, mancherebbero all’appello ancora due elementi di non poco conto: il certificato di operatore aereo e il primo aereo della flotta, un B737-800.



Archiviata questa parentesi, dove volerà Flyr? Il vettore ha messo nei piani 5 destinazioni nazionali collegate con la base di Oslo e tre internazionali, Malaga, Nizza e Alicante, con avvio dalla seconda metà di agosto.