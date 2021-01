Norwegian Air dice addio al lungo raggio a basso costo. Si prospetta quindi l’ennesima pesante ristrutturazione di questo vettore partito con grandi idee e poi costretto a fare marcia indietro a più riprese.

Secondo quanto anticipato dal Financial Times la compagnia aerea pare fermamente intenzionata ad abbandonare la sua rete di collegamenti a lungo raggio (low fare).



Norwegian dovrebbe infatti ripartire da un’attività limitata al corto e medio raggio, servendo aeroporti del Vecchio Continente.



I manager dell'aerolinea hanno deciso di lasciare a terra il progetto lungo raggio perché, al momento, la domanda futura rimane incerta.



L’improvvisa scelta su corto e medio raggio

Proprio per questo il ceo della linea aerea Jacob Schram nei giorni scorsi ha dichiarato che è necessario puntare sulla rete a corto raggio “da sempre la nostra spina dorsale”. Un cambio di rotta e di posizione inevitabile per cercare anche nuovi investitori.



Ma ancora una volta il vettore chiede il sostegno al Governo norvegese, Governo che in altre occasioni ha già spiegato che non intende mettere mano al portafoglio. Secondo alcuni analisti questa volta le cose potrebbero andare meglio.



Dopo che Norwegian ha deciso di abbandonare il lungo raggio anche alcuni rappresentanti di Governo hanno avanzato alcune aperture.

Nelle prossime settimane Schram dovrebbe fornire un quadro più preciso delle possibili operazioni. (r.v.)