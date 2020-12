C’è speranza per Norwegian Air. Venerdì scorso si è tenuta un’assemblea generale straordinaria, durante la quale gli azionisti hanno dato il via libera al piano di ristrutturazione del vettore, che prevede l’emissione di nuove azioni e la conversione del debito.

In questo modo, si legge sulla testata spagnola hosteltur.com, la compagnia aerea norvegese potrà portare avanti il percorso con cui intende ottenere 375 milioni di euro.



Verso la salvezza

L’appoggio della compagine azionaria è un ulteriore incoraggiamento per il vettore, dopo le recenti approvazioni da parte del tribunale norvegese e di quello irlandese al doppio processo di ristrutturazione avviato nei due Paesi per superare la crisi Covid.



Un’operazione fondamentale per la sopravvivenza della low cost, da mesi a rischio bancarotta.