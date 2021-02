Boeing 777 fermi a terra dopo l’incidente di Denver

I guai di Boeing sembrano non conoscere fine. L’ultima notizia riguarda i B777 che dispongono di motori PW4000. In base a quanto stabilito dalla Federal Administration Aviation, gli aerei con questi motori dovranno essere sottoposti a ispezione urgente negli Stati Uniti, mentre in Giappone le autorità hanno chiesto alle compagnie aeree nazionali di lasciare a terra i velivoli fino a nuovo ordine.

Come riportato dall’Ansa, la decisione della Faa segue l'incidente di United Airlines a Denver, quando uno dei suoi velivoli - un 777 con PW4000 - è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un motore in fiamme. Un atterraggio di emergenza che non ha causato feriti fra i 231 passeggeri e i 10 membri dell'equipaggio, diretti inizialmente a Honolulu.



Proprio United ha annunciato la sospensione temporanea dei suoi 24 Boeing 777 con motori PW400 prodotti da Pratt & Whitney. "Siamo in contatto con le autorità e continueremo a lavorare con loro per determinare le ulteriori misure necessarie per assicurare che i nostri aerei soddisfino i più rigorosi standard di sicurezza e possano tornare a volare", afferma United. Per Boeing si tratta di un nuovo colpo dopo lo scandalo del 737 Max, lasciato a terra per un anno.



Intanto, ministero dei Trasporti giapponese ha ordinato a All Nippon Airlines e Japan Airlines di sospendere temporaneamente i voli che riguardano i Boeing 777. Ana e Jal posseggono rispettivamente 19 e 13 aerei 777-200 all'interno della propria flotta e si adegueranno alle direttive.