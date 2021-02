Storia dell’uomo che vuole trasformare un B737 in caravan

Amare gli aerei fino al punto da viverci dentro, riadattando un B737. E ovviamente raccontando tutto sui social. È quanto vuole fare Steve Jones, ex tecnico aeronautico residente in Inghilterra, che è riuscito a recuperare un aeromobile corto raggio tramite contatti all’interno del settore e ora ha lanciato il progetto per trasformarlo in caravan.

In realtà si tratterà di una struttura statica, viste le dimensioni. Non solo: come riporta simpleflying.com Jones utilizzerà solo la fusoliera, per una lunghezza totale di 9 metri.



Il piano viene raccontato nel dettaglio sul gruppo Facebook ‘The Boeing 737 Static Caravan Build’, su cui è possibile vedere immagini e disegni del progetto.



(Photo: Steve Jones via Facebook - The Boeing 737 static caravan build)