Problemi per il B777: atterraggio di emergenza a Mosca

Ancora problemi per il B777. Un aeromobile di questo modello ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza a Mosca in seguito ai problemi a un motore. L’aereo in questo era adibito a cargo e volava sotto le insegne della compagnia Rossiya Air. È stato lo stesso vettore a riferirlo, come riporta corriere.it.

Non si tratta in realtà del primo problema di un B777. Negli ultimi giorni ci sono stati diversi inconvenienti: pochi giorni fa negli Stati Uniti è infatti esploso un motore e areri dello stesso modello sono rimasti a terra in Usa, Giappone e Corea del Sud. In totale Boeing ha lasciato negli hangar 128 aerei B777, nessuno dei quali era in servizio in Italia.