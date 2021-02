A partire dal primo luglio 2021 Emirates offrirà servizi e contenuti esclusivi agli agenti partner su Emirates Gateway.

‪Attraverso la piattaforma Ndc, saranno disponibili per gli adv servizi come l’a‬‬ccesso alla tariffazione differenziata dei biglietti, a tariffe promozionali dedicate e prevendite; la possibilità di vendere spazi per bagagli extra; prezzi differenziati per alcuni servizi accessori.



“Il nostro obiettivo – spiega in una nota ‪Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates‬ - è quello di consentire ai nostri partner commerciali di offrire ai clienti esperienze ancora migliori. Siamo felici di presentare le nuove caratteristiche e i vantaggi esclusivi che offre loro Emirates Gateway, piattaforma lanciata appositamente per superare i limiti degli attuali sistemi legacy e fornire agli agenti una vasta gamma di contenuti e opzioni aggiuntive”.



Prenotazioni via Gds

Le agenzie che non hanno ancora sottoscritto l'Emirates Gateway, possono continuare ad accedere ai contenuti EDIFACT - legacy di Emirates, attraverso i partner Gds della compagnia aerea. Tuttavia, al fine di contenere il costo più elevato sostenuto da Emirates attraverso la distribuzione Gds, a partire dal 1° luglio 2021, le prenotazioni effettuate tramite Gds saranno soggette a un supplemento di distribuzione.



I contenuti di Emirates Gateway sono accessibili attraverso tre soluzioni flessibili di accesso: Emirates Booking Portal, Emirates Gateway Direct ed Emirates Gateway Sync.