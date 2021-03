Emirates aumenta le frequenze su Maldive e Seychelles

Potenziamento in vista dei collegamenti di Emirates su Maldive e Seychelles in concomitanza con il periodo Pasquale. La compagnia aerea emiratina cercherà così di intercettare una possibile prima svolta nei flussi turistici.

Per quanto riguarda l’arcipelago maldiviano a partire dal 28 marzo e fino al 28 aprile le frequenze settimanali saliranno da 24 a 28 e la compagnia utilizzerà i Boeing 777-300er.



Stessa data d’avvio anche per quanto riguarda l’aumento dei voli sulle Seychelles da Dubai. I voli settimanali su Mahé passeranno da 5 a 7 e resteranno attivi fino alla fine di ottobre. Sia per quanto riguarda le Maldive che le Seychelles, i viaggiatori devono presentare un test Pcr che dimostri la negatività al Covid-19.