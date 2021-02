Emirates Skywards, estesa la validità dello status di 12 mesi

Maggiore flessibilità per i membri di Emirates Skywards. Il programma di fedeltà di Emirates e flydubai ha esteso di ulteriori 12 mesi la validità dello status dei clienti fino al 2022.

Nello specifico, i membri Silver e Gold, la cui revisione dello status è prevista prima del 31 dicembre 2021, beneficeranno di ulteriori 12 mesi di mantenimento dello status. I membri Platinum, invece, potranno non solo mantenere il proprio status con i medesimi termini, ma anche consentire, ad una persona da loro nominata, di mantenere lo status Gold. Ad esempio, se la rivalutazione dello status di un membro è prevista per il 31 marzo 2021, la nuova data di revisione verrà estesa si 12 mesi, quindi spostata al 31 marzo 2022.



Il programma fedeltà ha inoltre esteso ulteriormente la validità delle Miglia Skywards in scadenza a partire da aprile 2020, fino al 30 giugno 2021.