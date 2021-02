Wizz Air spinge le prenotazioni flessibili in vista dell’estate

Estate con Wizz Air. La compagnia aerea rilancia sulla stagione calda con prezzi speciali per alcuni voli e una tariffa particolare per le opzioni flessibili.

L’iniziativa riguarda il servizio Wizz Flex, che consente di cambiare data e destinazione. Un’opzione che viene incoraggiata dalla compagnia aerea, visto il clima di incertezza che accompagnerà la prossima state. Con Wizz Flex, inoltre, “in caso di prenotazioni influenzate dalla cancellazione del volo, i passeggeri potranno scegliere di riprenotare per un altro volo o ricevere il 120% della tariffa originale in Wizz credit sul proprio conto Wizz, con l'importo da utilizzare nei 24 mesi successivi per l'acquisto di prodotti e servizi Wizz Air o optare per un rimborso in denaro, nel modo in cui è stato effettuato il pagamento originale”.



Inoltre Wizz Air ha inserto la copertura assicurativa Covid-19 come parte del pacchetti assicurativo di viaggio.